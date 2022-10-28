盧秀燕海線農漁民聯合造勢 24個農漁會幹部支持

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爭取連任的國民黨籍台中市長盧秀燕（右5）28日晚間在沙鹿區舉辦第2場大型造勢晚會，多名市議員到場力挺，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱絡。中央社記者趙麗妍攝 111年10月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）爭取連任的台中市長盧秀燕今天舉辦「農漁民作伙來挺燕」海線聯合造勢大會，台中24個農、漁會的幹部到場力挺，盧秀燕感謝支持者過去的相挺，承諾連任後會加倍努力。

盧秀燕第2場大型造勢活動「農漁民作伙來挺燕」今天晚上在沙鹿運19球場登場，台中24個農會漁會的理事長、常務監事、總幹事等人到場共襄盛舉，主辦單位統計現場民眾逾1萬人。

盧秀燕競選總幹事、立委江啟臣、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒，以及台中市副議長顏莉敏到場助講，盧秀燕授戰旗給農漁會後援會總會長李煥湘。原本安排國民黨主席朱立倫壓軸登場助講，但他未能在時間內抵達，晚會最後在顏寬恒的演唱中結束。

顏寬恒指出，4年前，大家團結將盧秀燕送進市府，媽媽市長的表現，大家有目共堵。江啟臣則列舉大智路打通、市政路延伸工程、東豐快速道路復工等多項市政，肯定盧秀燕的施政成績。楊瓊瓔表示，盧秀燕不跟別人口水戰，以施政成績來爭取鄉親肯定。

顏莉敏則說，4年前盧秀燕向大家承諾的事情，全部都做到了，包含恢復老人健保補助、生育津貼補助倍增，要讓盧秀燕繼續守護台中、為台中打拚。

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盧秀燕細數在海線完成的多項建設，她說，過去不被看好，但因為有大家的支持，她非常感恩，飲水思源，若有機會繼續服務，她會更認真打拚。

盧秀燕說，過去台中空氣很差，經過4年努力，台中的PM2.5優於國家標準，更是中南部城市第一個國家標準達標。她請大家抬頭看看天空，現在是空污期，以前面對面100公尺內，都還覺得霧煞煞，現在能看到星星。呼籲民眾繼續支持，她會用實際行動回報大家。（編輯：郭諭儒）1111028