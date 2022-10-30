日月潭馬拉松6400人響應 跑1公里捐1元助失依童

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）日月潭環湖馬拉松今天登場，由於去年因疫情停辦，今年吸引約6400名跑者報名，主辦單位結合公益，參加者每跑1公里就捐1元給失依兒童，合計捐款新台幣16萬8000元給兒童之家。

日月潭環湖馬拉松今天在日月潭向山行政暨遊客中心起跑，約6400名跑者享受沿路美麗的湖光山色，南投縣副縣長陳正昇、日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、魚池鄉長劉啟帆等人出席鳴槍、為選手加油，有父親用推車陪伴腦麻兒一起挑戰29公里，也有父母推嬰兒車帶幼兒一起跑，健走組更不乏三代同堂組合。

陳正昇致詞表示，日月潭環湖馬拉松是南投縣政府、日月潭國家風景區管理處、中華運動生活協會共同主辦，有最美馬拉松之稱，去年因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻而停辦，在跑友期盼下，今年恢復辦理，吸引約6400人報名，路線分為全程馬拉松組42公里、超半馬組29公里、活力健走組6公里。

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陳正昇說，大會延續往年公益信念，募集善款幫助失依孩子，參賽者「每跑1公里就捐1塊錢」，主辦單位估計募得16萬8000元，今天由他代表捐給位於南投縣埔里鎮的私立台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園，讓失依孩子們獲得幫助，更增添活動意義。

陳正昇表示，沿路由集集警分局交管，埔里基督教醫院也協助開設救護站，還有46名救護技術員陪伴跑者以利沿途立即反應；另外，全球保健企業亞培發起「健康齊跑」活動，除贊助賽事，賽後還提供跑者營養品及快篩，公司也組隊響應並分享健康照護理念。（編輯：黃世雅）1111030