更多編輯台推薦新聞：
蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...
一週大事

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...

台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠
運動

台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梨泰院踩踏意外151死 國際近年重大事件一次看
首頁 / 地方

布魯布沙吊橋爆遭收費 區公所澄清：自由進出的路

2022/10/30 12:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）有民眾在網路爆料指高雄市茂林區布魯布沙吊橋疑似遭遇詐騙，被一名中年人攔路要求付費；茂林區公所區長宋能正今天表示，茂林區公所沒有在任何地段收費，這是農民及遊客自由進出的路。

爆料者在網路發文表示，在布魯布沙吊橋疑似遭遇詐騙，走到吊橋中間，一名中年人跑來跟他說：「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」並指身旁另一名男子說對方已繳交新台幣15元。

爆料者質疑要收錢怎麼不在入口處就收，且也沒有要收費的告示牌，他向對方表示「那我不走了」，這名中年人就和那名男子離開。後來他打電話報警，警方請他打1999，但1999也不清楚，因此發文提醒大家到景點要多注意。

對此，宋能正今天接受媒體訪問表示，茂林區公所沒有在任何地段收費，何況布魯布沙吊橋是農民及遊客自由進出的地方。轄區警方則表示，沒有接獲報案。

當地民眾說，沒有看過要收錢的。有網友說，去年走過，場地公告沒有寫收費「你應該是遇到一些奇怪的人」。也有人說，占公有地收停車費的情形也很常見。（編輯：黃世雅）1111030

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族