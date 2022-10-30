布魯布沙吊橋爆遭收費 區公所澄清：自由進出的路

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）有民眾在網路爆料指高雄市茂林區布魯布沙吊橋疑似遭遇詐騙，被一名中年人攔路要求付費；茂林區公所區長宋能正今天表示，茂林區公所沒有在任何地段收費，這是農民及遊客自由進出的路。

爆料者在網路發文表示，在布魯布沙吊橋疑似遭遇詐騙，走到吊橋中間，一名中年人跑來跟他說：「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」並指身旁另一名男子說對方已繳交新台幣15元。

爆料者質疑要收錢怎麼不在入口處就收，且也沒有要收費的告示牌，他向對方表示「那我不走了」，這名中年人就和那名男子離開。後來他打電話報警，警方請他打1999，但1999也不清楚，因此發文提醒大家到景點要多注意。

對此，宋能正今天接受媒體訪問表示，茂林區公所沒有在任何地段收費，何況布魯布沙吊橋是農民及遊客自由進出的地方。轄區警方則表示，沒有接獲報案。

當地民眾說，沒有看過要收錢的。有網友說，去年走過，場地公告沒有寫收費「你應該是遇到一些奇怪的人」。也有人說，占公有地收停車費的情形也很常見。（編輯：黃世雅）1111030