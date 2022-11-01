花蓮縣議長張峻爭取議員連任 謝深山力挺

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮縣議長張峻爭取議員連任，今天在光復鄉成立競選總部，前縣長謝深山等人站台力挺，多名助講政壇人士都為張峻抱屈，認為他為國民黨、為民服務做得好，大家把票投他。

年底大選，各黨搶攻花蓮縣議會33席次，張峻遭國民黨花蓮縣黨部以排黑條款不予提名，但黨中央同意「報備」參選，沒有政黨推薦書。張峻以無黨籍投入第3選區議員選戰。

第3選區包括吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉，幅員相當遼闊，登記15名參選人搶9席議員席次。

謝深山說，自己今年84歲，卸任後從沒參加過任何政治活動，這是第一場政治活動、力挺張峻。謝深山稱讚張峻是歷年來最公正無私的議長，不當花蓮縣政府的護航大隊長、是強力監督的議長；每逢鄉親有困難或是農災、天災，張峻總是第一個趕到，是有情有義的人。

包括前國民黨主席江啟臣、前高雄市副市長李四川、前總統府秘書長廖了以、前國民黨秘書長李乾龍、國民黨立委李德維、花蓮縣商業總會理事長施勝郎、孫文學校總校長張亞中今天都到場讚聲助講。

到場這屆縣議員，不分黨派共20人出席，還有鄉鎮長、代表等地方人士力挺，另外有新北市議員蔡錦賢、林金結、全國議會正副議長聯誼會會長兼新北市議會議長蔣根煌等。現場鑼鼓喧天、上千名支持者喊「凍蒜」聲不絕於耳。（編輯：孫承武）1111101

花蓮縣議會議長張峻（中拱手者）力拚議員連任，1日在光復鄉成立競選總部，現場支持者高喊「凍蒜」聲不絕於耳，氣氛熱烈。中央社記者李先鳳攝 111年11月1日