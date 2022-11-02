綠批青年住宅流標 彰縣府：檢討調整項目再招標

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）民進黨彰化縣議會黨團今天開記者會，批評伸港青年住宅新建工程9月2度流標，完工遙遙無期。彰縣府回應表示，已檢討調整工作項目及招標文件，預計11月中旬再上網公告。

彰縣府發布新聞回應說明，伸港鄉青年住宅第一期工程已完成設計，不過受到營建物價飆漲、疫情、缺工等不利因素影響，2度招標都未能完成發包，縣府已和設計單位檢討調整工作項目及招標文件，適度反映目前市場行情，預計11月中旬再上網公告，也會邀請優良廠商參與投標。

民主進步黨彰化縣議會黨團上午開記者會，指彰化縣伸港鄉青年住宅完工遙遙無期；黨團總召賴澤民指出，伸港青年住宅是縣長王惠美力推的青年政策之一，原本規劃民國110年中旬發包施工，111年底建築完成。

賴澤民說，3年過去，他們看到縣府今年9月辦理第一期工程招標案，卻是2度招標、2度流標，縣府施政成果網站上也將完工年度延後至113年，請問這不是跳票，什麼才是跳票？他也要問王惠美對於青年的居住正義問題是否真的有用心？

賴澤民指出，民進黨推出彰化縣長參選人黃秀芳肯做事又有執行力，黃秀芳當縣長，會和中央政府更緊密的合作，在員林市、和美鎮、鹿港鎮等鄉鎮，興建只租不售、總共2000戶社會住宅，實現彰化青年居住正義。（編輯：謝雅竹）1111102