台南新吉工業區 製程回收污水零排放

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台南市新吉工業區2020年落成啟用，至今有超過140家廠商進駐，園區製造過程產生的汙水必須進廠處理成回收水再利用。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府設於安南區的新吉工業區2020年落成啟用，至今逾140家廠商進駐，園區製造過程產生的汙水必須進廠處理成回收水，用於澆灌等用途，成為製程污水零排放工業區。

台南市政府今天發布新聞稿指出，距離曾文溪不遠的新吉工業區，總面積約123公頃，2015年動土後歷經5年完工，目前有超過140家業者進駐，幾乎滿租。

市府指出，市長黃偉哲希望新吉工業區能夠成為廠商投資台南的典範，引進產業類別盡量符合「低汙染」及「低耗水」，園區運作也以「一滴水用兩次」為原則，製造過程的汙水必須進廠處理成回收水，再用於澆灌、清洗機具使用。

市府指出，原本新吉工業區計畫開放回收水讓民眾免費取用，但園區廠商的回收水用量一年比一年多，目前每天產出的回收水已不敷使用，做環保已經成為進駐廠商習慣。

市府表示，新吉工業區附近社區以往每逢雨季常有水患問題，市府除了在工業區內興建滯洪池，水利局也斥資新台幣7000萬元，將新吉排水拓寬近兩倍，並且與中央合作改善堤防與下水道，附近水患問題也隨著工業區完工後改善。

市府指出，近年面對極端氣候挑戰，黃偉哲認為台南會經常遇到強降雨與旱季，所以工業區用水大戶要做好汙水處理和循環利用，政府也要負起責任擴大治水，讓工業區與周遭社區能共存共榮。

市府說明，目前正在開發的七股科工區、柳營科工區第三期，未來也將比照新吉工業區標準，兼顧環保、水利與經濟發展。（編輯：陳仁華）1111106