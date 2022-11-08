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30癌友完成單車環台 10天騎了1100公里

2022/11/8 18:11（11/8 19:46 更新）
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台灣抗癌協會30名癌症病友完成單車環台行程，8日抵達終點站新北市市民廣場獲歡迎。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年11月8日
台灣抗癌協會30名癌症病友完成單車環台行程，8日抵達終點站新北市市民廣場獲歡迎。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年11月8日
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（中央社記者王鴻國新北8日電）台灣抗癌協會30名癌症病友在一路互相扶持，今天抵達終點站新北市市民廣場獲歡迎，用10天完成1100公里單車環台行程，以行動證明罹癌也可以藉由運動找回失去的健康。

這群不倒騎士於今天下午3時許騎進市民廣場，新北市 副市長陳純敬及衛生局長陳潤秋等多人歡迎。

台灣抗癌協會表示，協會於民國100年起號召癌友一同舉辦單車環台活動，而這項活動一直延續到今年，深受到各界支持與鼓勵。

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不倒騎士中的隊友廖秀芬表示，她在得知罹癌後，經歷了傷痛悲苦，在化療的過程中產生嚴重的焦慮，幸而認識癌友姊妹的引領，陸續參加協會登玉山、泳渡日月潭及單車環台等活動。透過運動帶來的正能量療癒身體與心靈，她決定投身癌友公益活動，一起和癌友快樂勇敢地走向未來。

衛生局新聞稿指出，新北市長期推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等癌症免費篩檢，希望市民朋友們透過定期做篩檢照顧自己的健康。（編輯：張銘坤）1111108

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