推動台東觀光有功 雄獅旅行社6業者獲頒高額獎金

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鼓勵觀光業者帶遊客到台東，台東縣政府10日頒發獎金給6家業者，其中，雄獅旅行社累計5502人次最高，獲得第一名獎勵金新台幣20萬元。中央社記者盧太城台東攝 111年11月10日

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）鼓勵觀光業者帶遊客到台東，台東縣政府今天頒發獎金給6家業者，其中雄獅旅行社帶來台東遊客5502人次最高，獲20萬元獎金。

台東縣政府交通及觀光發展處今天在縣政府頒獎金給引進遊客到台東有功業者，主持人交觀處副處長王國政特別唱了一首阿美族歌感謝業者。

王國政表示，為拓展不同觀光客源，台東縣政府攜手業者推出各類型優惠，並舉辦「111年台東縣政府獎勵旅遊與度假會議」鼓勵企業和團體帶客來台東旅遊。

他說，活動時間自3月15日至10月31日內，送客人次達500人次以上即符合領獎資格，再依送客累計人次選出前3名，共計277家旅行社參與，送客人數高達1萬4353人次。

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今天公布結果以雄獅旅行社累計5502人次最高，獲得第一名獎勵金新台幣20萬元；台灣中國旅行社累計1520人次、這一家旅行社累計1113人次皆獲得第二名，15萬元獎勵金；千駿旅行社累計773人次、尋憶旅行社累計512人次、永業旅行社累計501人次同列第三名，得到10萬元獎勵金。

交觀處發布新聞稿表示，這次獎勵旅遊活動所帶來的旅客在台東平均停留時間為2.5天、平均消費為5500元，實質消費就超過7900萬元，加上後續效益，預估帶動近3.95億元的消費額，活動成效顯著，遊客也透過台東縣政府加碼的迎賓表演、特色遊程與在地特色伴手禮深度體驗台東，留下深刻的旅遊回憶。（編輯：黃世雅）1111110