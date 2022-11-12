守護偏鄉 台東行動急診室獲政府服務獎

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行政院政府服務獎名單出爐，台東縣政府今年由消防局以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」獲獎。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月12日

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）行政院政府服務獎名單出爐，台東縣消防局以「行動急診室，守護偏鄉」獲獎，台東縣政府連4年獲獎。

台東縣台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府今年由消防局以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」再次獲得「政府服務獎」。

台東縣長饒慶鈴表示，這是縣府連續4年獲頒此殊榮，感謝中央單位及縣民高度肯定，縣府會持續精進，提供縣民更優質的服務。

饒慶鈴表示，台東幅員廣大，上任以來積極提升縣內醫療及消防等量能，不僅提升消防人力，除了台東高級救護隊，也陸續成立成功、關山、太麻里、長濱、大武高救隊，甚至綠島也設立全國第一支離島高救隊，逐步打造「救護車等於行動急診室」。

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台東縣消防局表示，目前台東已有11支高救隊，讓消防成為醫療的延伸，全面提升消防救護能量，守護台東鄉親與遊客生命安全。因此，民國110年在到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率達到33.58%榮登全國第2；急性腦中風準確送醫率高達86.7%；護心行動之急性心肌梗塞康復出院率100%；縣民平均餘命更增加1.15歲。

台東縣消防局長管建興表示，除了提升高救隊員的技術，縣政府也投入經費將救護車升級5G設備，利用5G科技高速傳輸技術將影像即時回傳給醫師，力求最短時間內啟動創傷小組，也成功爭取新增預立醫囑藥物使用項目及5G技術的應用，使台東高級救護技術大幅精進與突破。（編輯：郭諭儒）1111112