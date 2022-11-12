助改善空污 中市表揚機車排氣檢驗站績優楷模

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市環保局今天表揚機車排氣檢驗站績優楷模，共有40家檢驗站獲獎，環保局表示，有助提升機車定檢率、老舊機車汰除率及降低高污染車輛排放廢氣。

環保局今天舉辦111年台中市機車排氣檢驗站績優表揚暨感恩餐敘活動，公開表揚榮獲「年度績優檢驗站」、「機車檢驗數績優獎」、「汰舊卓越獎」等獎項的業者，期勉未來能持續提供高品質服務。

環保局長陳宏益表示，台中市長盧秀燕上任後緊盯各局處落實「藍天白雲行動計畫」，並提高補助淘汰老舊機車及換購電動機車政策，自民國107年底上任以來，高污染二行程機車設籍台中市的數量從9萬3894輛減少至111年10月底的4萬2408輛，共計汰除逾5萬輛，成功減少5成以上。

台中市目前共有450家領有認可證的檢驗站，環保局特別針對各檢驗站的檢測環境、檢測儀器保養狀況、文件品管及服務態度等服務品質進行評比作業，經評鑑結果，共有40家檢驗站獲獎。

陳宏益認為，獲獎檢驗站有助於提升台中市機車定檢率、老舊機車汰除率，也降低高污染車輛排放廢氣對城市環境及市民健康的危害。

環保局分析今年1至10月PM2.5（細懸浮微粒）平均濃度12.8微克，較107年同期18.8微克，減少6微克，改善幅度超過3成，陳宏益說，台中市是中南部第一個達到國家標準的縣市，空氣品質不良天數更較107年大幅減少。（編輯：郭諭儒）1111112