新北：茭白筍脆甜正當時 鳥害品研發成黃金泡菜

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市農業局今天表示，茭白筍產於三芝、金山、石門、淡水區，土壤肥沃、陽明山系水質純淨，造就纖長脆甜的茭白筍，品嚐正當時。農民利用賣相不佳的鳥害品開發茭白筍泡菜。

新北市政府農業局以新聞稿表示，新北茭白筍以三芝區最出名，今年的三芝茭白筍評鑑，「剝白組」冠軍王姵雱是農村女力，因看著丈夫及公公每天辛苦下田，決定投身種植，從學習種植到巡田，幾乎全年無休。

三芝區農會理事長林義信表示，茭白筍評鑑針對筍殼色澤、筍的肉質、長度、外觀，及搾汁後儀器量測甜度等評比，透過評鑑鼓勵農民種植優質茭白筍，達到運銷分級標準。今年的溫度適合茭白筍生長，因此品質特別好。

農業局推薦民眾可利用假日到農村休閒，鼓勵在地農民及攤商販售新鮮現採茭白筍與茭白筍羹、炸茭白筍等茭白筍美味料理。

金山區種植茭白筍的農民林紅甘今天接受中央社記者電訪表示，金山區種茭白筍有百餘年歷史，早期稱「金包里茭白筍」，筍肉長達7到9吋，屬於上品，又有「美人腿」讚譽，在小農市集受歡迎。

不過，林紅甘表示，因不同區域的農田受水源上下游水質影響，或種植的茭白筍品種因素，加上友善種植提供給大自然動物共同品嚐，常會有5成的蟲害與鳥害，上市前會剔除外觀賣相不佳者。

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金山區清水濕地種植的茭白筍，還有動人的小白鶴的故事；2014年西伯利亞保育類白鶴，迷航到金山清水濕地，為台灣開啟溫柔的土地革命，農民栽種無農藥、無化肥、無毒環境耕作。

林紅甘說，農民挑選鳥害受損的茭白筍，研發製作韓式茭白筍泡菜、黃金茭白筍泡菜、茭白筍包子、茭白筍草仔粿受到歡迎，不但可延長農產保存期限，擴大美食領域，也珍惜這些無毒食材。（編輯：李錫璋）1111113