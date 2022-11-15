南科特定區計畫道路 今通車紓緩車流

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）因應南科發展，提供週邊區域便捷道路網，南市府110年優先啟動南科特定區「10-30M計畫道路」今天通車，未來可進一步縮減南科週邊車潮，有效減低通勤族交通時間達15分鐘。

南市府於民國110年優先啟動南科特定區「5-40m」、「10-30M」（安定東路向東延伸）計畫道路開闢工程。繼「10-30M道路」通車，明年「5-40M道路」完工後，交通時間會進一步縮短。

台南市長黃偉哲今天出席通車典禮表示，「10-30M道路」歷經1年多，耗資新台幣2億元經費開闢，克服因文化遺址問題而停工的困難，終於完工開放通車；「5-40M道路」同樣因文化遺址問題尚在努力克服中。工務團隊正力拼克服，希望明年底前順利完成道路開闢通車。

黃偉哲說，屆時這2條道路串聯南科園區北半部區域交通需求，不但完善防救災道路，連結周邊路網系統更便利順暢，並串連周邊都市計畫區路網系統，促進整個區域產業經濟發展。

至於新闢道路效益，依南市府新聞稿，以後自安定交流道下來的車輛，可直接從178線市道銜接「10-30M道路」，由北側直接進入南科，不必再繞道直加弄大道及南科七路；俟「5-40號道路」完成，安定交流道下來車輛更可直接由安定東路，進入南科讓特定區內交通更順暢，對於南科通勤族將可有效降低交通時間達15分鐘。

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工務局資料，因應南科帶來大批就業人潮的交通問題，南市府於南科特定區北側，開闢「10-30M」、「5-40m」兩條聯外道路。「10-30M計畫道路」北起市道178線興農路，南與南科RD16-49新闢道路銜接，路寬30公尺、長230公尺，道路工程總經費約2億元(含用地費)，工程已完工，10月25日配合南科RD16-49新闢道路完成通車，一併先行開放方便用路人通行；「5-40m計畫道路」起點(安定東路與直加弄大道口)向東延伸，路寬40公尺、全長約1024公尺，工程總經費約7.73億元。

未來這2條位在南科特定區北側道路，可紓解分散南科園區中央（南科7路），以及西北邊最主要的南北向幹道「直加弄大道」交通，通往國道1號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流，同時改善周邊地區居民及通勤交通問題，建立完善地區交通路網，紓解交通尖峰車潮壅塞問題，為南科交通建設添利多。（編輯：孫承武）1111115