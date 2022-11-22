研發新鎮規劃完成 林右昌：基隆經濟就業發動機

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市長林右昌今天說明「北五堵國際研發新鎮」規劃時指出，近年與立法委員蔡適應合作，在基隆捷運定案後，北五堵的大片倉儲區將轉型，將成為未來20年基隆經濟就業新發動機。

林右昌在基隆市務會議後記者會表示，研發新鎮計畫範圍位處基隆市與新北市交界，面積約71公頃，配合中央正在規劃中的基隆捷運建設計畫，具備支援台北市南港及內湖產業發展機能。

他說，考量計畫範圍多屬私有產權，因此採「全區規劃，分期分區發展」原則，以鄰近捷運車站的私有地權集中且配合意願高區域，約29公頃土地作為優先產業發展範圍，以加速實質建設的推動。

林右昌表示，第1期29公頃土地中，主要包括「特定專用區」2.39公頃、「產業專用區」12.78公頃及「捷運開發區」1.05公頃，另有公園、綠地等。

他指出，未來北五堵地區產業，不僅將以智慧研發園區、創新科技研發轉型升級，也會推動現有工業區轉型，打造新的產業聚落，成為首都圈新的產業基地。

此外，林右昌說，配合研發新鎮的規劃，還有3大交通配套計劃要同步進行，包括闢建串接五堵交流道聯絡道與台5線的連結道路、拓寬堵南1－1地下匝道及拓寬大德路，目前拓寬堵南1－1地下匝道的規劃設計案已開始推動，大德路拓寬案將爭取營建署城鄉計畫補助。

林右昌表示，基隆捷運沿線的基隆河谷廊帶至北五堵研發新鎮的發展，並不是嘴上說說就能完成，近年來，在中央全力協助下，已將包括假山坡地解編等限制基隆河谷發展的緊箍咒解除，並完成工業區與倉儲區轉型規劃，後續才有辦法推動都市計畫變更及基隆捷運開發等重大工作。

國民黨基隆市長候選人謝國樑曾提出「基隆科學園區」構想。林右昌會後在市長室接受媒體聯訪，媒體詢問，是否覺得謝國樑的構想有抄襲意味。

對此，林右昌回應，謝國樑提出的內容只有4個字「科學園區」，根本連抄襲都談不上，國民黨過去在基隆執政時同樣提過科學園區，但完全不可行。

林右昌指出，科學園區有非常嚴謹定義，也就是由中央主導開發，且土地要單純以公有地為主，不會選擇基隆有95%以上的私有地蓋科學園區，因為土地徵收經費過於龐大及期程太長，無法符合產業界立即的需求。

林右昌說，「北五堵國際研發新鎮」雖名為研發新鎮但不只有研發，還有包括相關產業基地等，不會只有研發人口進駐，市府已將研發新鎮規劃完成，未來不管是誰當選基隆市長，都應在這基礎上，繼續務實、踏實往前走，不要提遙不可及或空泛的口號。

對於林右昌的說明，謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，不予以回應。（編輯：戴光育）1111122