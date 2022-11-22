南投縣逐步移除垃圾山 埔里完成續清南投市

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣垃圾仰賴外縣市代燒，但因焚化爐歲修等因素造成埔里、南投市、竹山、草屯垃圾持續堆積，環保局透過分選打包及爭取更多外運量，完成清除埔里垃圾山，接續清運南投市堆置垃圾。

南投縣無垃圾焚化廠，長期仰賴外縣市協助處理，前幾年起因各焚化廠設備老舊致處理量下降，造成外運焚化量持續下降，導致南投縣各鄉鎮市垃圾逐漸堆積，其中以草屯鎮、南投市、竹山鎮、埔里鎮常受外界關注，南投縣政府環境保護局針對各鄉鎮研擬清運計畫。

縣府環保局今天發布新聞稿表示，由於代處理垃圾的外縣市焚化廠歲修，去年9月開始，埔里鎮垃圾無法外運，也無合適堆置場所，大量垃圾開始堆積在清潔隊辦公室旁空地，今年1月暫置垃圾量約2400公噸，6月暫置垃圾量達最高峰4655公噸。

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環保局指出，南投縣政府、埔里鎮公所今年2月啟動尋找垃圾初步處理後暫置場，但過程發生多次民眾抗爭事件，包括桃米里抗爭、成功里扣車事件等，4月啟動新的處理協調及外運機制，逐步減少埔里垃圾堆置量，10月15日順利完成移除共計1萬1894公噸垃圾。

環保局表示，如今還給埔里鎮清潔隊一個乾淨辦公空間，感謝行政院環境保護署、友好縣市、相關協助人員，由於南投市掩埋場也堆置不少垃圾，持續洽商外縣市焚化爐代處理量，並加強掩埋場環境管理、預防垃圾自燃，預計明年4月前移除南投市堆置垃圾。（編輯：謝雅竹）1111122