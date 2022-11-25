台南將軍區廣山滯洪池 空拍圖像如耶誕靴吸睛

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台南市將軍區廣山滯洪池空拍造型有如耶誕老人穿的靴子，除了發揮防洪功效，景觀也引起民眾討論。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月25日

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市將軍區廣山社區早年容易出現水患，台南市政府規劃購地闢建滯洪池與抽水站，至今已展現成效，市府在滯洪池完工後空拍時發現造型有如耶誕老人穿的靴子，也引起民眾討論。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，廣山滯洪池面積約1公頃，最大滯洪量達1.8萬噸，是將軍區最大的滯洪池，當時向民間價購土地闢建時，並未特別設計造型，僅根據當地所需滯洪量規劃大小。

台南市水利局指出，等到滯洪池完工驗收時空拍，才發現造型看起來就像耶誕老人穿的靴子，相當可愛，空拍圖還可在靴子的鞋尖處看到一塊灰藍色的長方形「補丁」，其實是配合裝設的抽水站，每秒可抽取2噸積水，提升當地社區防洪能力。

台南市水利局指出，據廣山社區居民口述，以往當地每年至少出現10次積淹水狀況，但台南市長黃偉哲上任第一年就完成這座滯洪池，這2年沒有發生水淹及膝的狀況，許多長輩平常還會在滯洪池附近散步，等於社區多了一個景觀池。

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台南市水利局指出，去年8月9日凌晨，將軍區廣山社區附近3小時累積雨量超過120毫米，根據原有排洪設施的能力，這個雨量需要8小時才能退水，但當天在3小時內就退水，早上8時已不影響居民進出，可見廣山滯洪池和抽水機發揮巨大作用。

台南市水利局指出，目前全市共57座滯洪池，累計總滯洪量約1000萬噸，近年完成的將軍區廣山滯洪池、永康區西灣里滯洪池、安定區港口滯洪池，都大幅改善當地積水狀況，今年也沒有發生大規模淹水問題。（編輯：張芷瑄）1111125