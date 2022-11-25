更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
首頁 / 地方

台南將軍區廣山滯洪池 空拍圖像如耶誕靴吸睛

2022/11/25 12:38（11/25 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市將軍區廣山滯洪池空拍造型有如耶誕老人穿的靴子，除了發揮防洪功效，景觀也引起民眾討論。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月25日
台南市將軍區廣山滯洪池空拍造型有如耶誕老人穿的靴子，除了發揮防洪功效，景觀也引起民眾討論。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市將軍區廣山社區早年容易出現水患，台南市政府規劃購地闢建滯洪池與抽水站，至今已展現成效，市府在滯洪池完工後空拍時發現造型有如耶誕老人穿的靴子，也引起民眾討論。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，廣山滯洪池面積約1公頃，最大滯洪量達1.8萬噸，是將軍區最大的滯洪池，當時向民間價購土地闢建時，並未特別設計造型，僅根據當地所需滯洪量規劃大小。

台南市水利局指出，等到滯洪池完工驗收時空拍，才發現造型看起來就像耶誕老人穿的靴子，相當可愛，空拍圖還可在靴子的鞋尖處看到一塊灰藍色的長方形「補丁」，其實是配合裝設的抽水站，每秒可抽取2噸積水，提升當地社區防洪能力。

台南市水利局指出，據廣山社區居民口述，以往當地每年至少出現10次積淹水狀況，但台南市長黃偉哲上任第一年就完成這座滯洪池，這2年沒有發生水淹及膝的狀況，許多長輩平常還會在滯洪池附近散步，等於社區多了一個景觀池。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市水利局指出，去年8月9日凌晨，將軍區廣山社區附近3小時累積雨量超過120毫米，根據原有排洪設施的能力，這個雨量需要8小時才能退水，但當天在3小時內就退水，早上8時已不影響居民進出，可見廣山滯洪池和抽水機發揮巨大作用。

台南市水利局指出，目前全市共57座滯洪池，累計總滯洪量約1000萬噸，近年完成的將軍區廣山滯洪池、永康區西灣里滯洪池、安定區港口滯洪池，都大幅改善當地積水狀況，今年也沒有發生大規模淹水問題。（編輯：張芷瑄）1111125

#台南市水利局
#廣山
#黃偉哲
黃偉哲
台南藍綠掃街催票 九合一選前之夜將做最後衝刺 黃偉哲再拋彩蛋 韓國頂流女神宣美耶誕夜台南開唱
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族