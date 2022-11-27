男子烏坵工作意外斷指 直升機送本島醫院接回

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）27歲賴姓男子在烏坵工作時，不慎左手第3、4指部分受傷斷指，因金門烏坵醫療資源不足，空勤總隊協助運回本島手術，童綜合醫院經顯微手術將斷指接回。

賴姓男子25日上午工作時，手指不慎受傷，第3、4指部分斷指，童綜合醫院接獲通知後，調派醫護人員配合空勤總隊搭乘直升機，前往烏坵載運傷者返醫治療。

童綜合醫院今天發布新聞稿指出，傷者到院後，直送急診室檢查治療，經整形外科醫師蔡穎瀚確認傷勢後，進行斷指顯微接回手術，手術順利後送普通病房。

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童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，2022年1月起，參與烏坵軍民的「護理人員支援緊急醫療後送計畫」，平常進行醫護人員空中救護訓練，當遇到有緊急轉送需求通知，會以最快效率調派護理人員，隨空勤救護直升機至烏坵接送病人回到醫院進行後續治療。

吳肇鑫強調，因為金門烏坵屬於軍事管制區，緊急病人的後送回台灣治療，除需要空勤總隊的直升機載運協助外，也需要戰管與航管的幫忙，才能讓直升機引導安全通過火炮區，截彎取直用最短的時間將病人送至童綜合醫院，讓烏坵軍民有最強力的健康後盾，突發狀況時都能爭取黃金救援時間。（編輯：黃世雅）1111127