新莊中港大排年終大掃除 將封閉部分河廊步道清洗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新莊知名景點中港大排，一直是許多網美打卡拍照的地點，更是附近民眾散步、運動地點，為清除淤泥及青苔等雜物，明天起將進行年終大掃除，將封閉部分河廊步道清洗。

新北市政府水利局今天發布新聞稿表示，中港大排是新莊區頗負盛名代表性地標，吸引許多偶像劇前來取景拍攝或網美打卡，更是附近居民日常散步或運動的場域。

水利局指出，中港大排每年汛期易因受豪大雨及颱風侵襲影響，導致河廊內底部大量泥沙淤積，且流速緩慢易生青苔，因此市府每年汛期結束後，都會定期清理底部淤泥及青苔等雜物，以維護水質、景觀及生態。

水利局表示，今年將自29日起辦理中港大排河廊年終大掃除，長約1.8公里的河道狹窄及底部為卵石，無法使用大型機具清洗，因此全程會以人工使用刷具及噴槍作業。

水利局表示，除清理河道內淤泥及青苔外，還會清洗周遭棧道及堤防牆面等設施，採分段施作，將封閉部分河廊步道，造成不便請市民多多體諒，清理工作預定於12月28日完成。（編輯：陳仁華）1111128