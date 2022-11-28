台南修復原日軍官舍群 重現住民生活痕跡

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市政府執行「市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」修復工程，以復原古蹟風貌並保有各時期市民生活痕跡為原則，保留數處排煙口及衛浴設施等特色，預計明年9月可完工。

台南市長黃偉哲今天前往位於321巷藝術聚落所在地的「市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」，視察修復工程進度，除聽取台南市政府文化局長葉澤山簡報，並觀看已進行修復的建物，特別在一個早年用來泡澡的衛浴設施前駐足參觀。

葉澤山表示，「原日軍步兵第二聯隊官舍群」前方的巷弄，是過去府城城垣一部分，之後先後成為日治時期的官方宿舍、國民政府的兵配廠，現在則是台南轉運站，見證台南近400年許多重要時刻。

葉澤山指出，修復工程不只將再現台南舊城區重要歷史場域，也將藉由環境景觀工程與轉運站機能的結合，展現台南文化治理的願景。

葉澤山表示，此次工程範圍包括2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍，以復原古蹟風貌並保有各時期市民生活痕跡為原則，例如工程中發現「長州風呂」排煙口與鐵釜痕跡，挑選幾處復原，同時保留民國時期的衛浴設施，各棟漆作也適度保留常民化表徵，各具不同特色。

葉澤山說，除了復原古蹟風貌，此次修復也盡量保留原有材料使用，並善用台南市文資建材銀行舊料，如東興洋行拆解的舊料，用於宿舍雨淋板及貓道上；新營長勝營區倉庫的鐵杉，則用來新設無障礙步道及平台，讓資源與記憶永續再利用。

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黃偉哲表示，目前修復工程進度超前，預計明年9月可完工，市府未來將擴大周邊景觀工程，進一步串聯轉運站、台南公園及台南火車站，連成一個重要觀光軸帶，也是歷史文化的觀光軸帶，提供市民與遊客更優質的生活環境及文化觀光體驗。

葉澤山表示，這項工程總經費新台幣1億8508萬元，其中文化部補助7216萬元、市府配合款1億1291萬元，目前工程進度約70%，預計明年9月竣工。（編輯：黃世雅）1111128