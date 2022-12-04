侯友宜：歡迎民間人才加入團隊 適時公布小內閣

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新北市長侯友宜（前左2）4日下午在新莊區中港第一市民活動中心舉辦感恩茶會，受訪時被問到新北市府小內閣議題，他說，只要是人才都可為國家所用，要為這塊土地交流共好，市府小內閣會在適度調整後向外界說明，也歡迎民間推薦以符合市民期待。中央社記者王鴻國新北攝 111年12月4日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北4日電）新北市長侯友宜今天下午表示，新北團隊只要是人才都可為國家所用，要為這塊土地交流共好，市府會適度調整小內閣，目前仍在徵詢階段，也歡迎民間推薦以符合市民期待。

侯友宜今天分別在新莊區中港第一市民活動中心、瑞芳區瑞龍市民活動中心，舉辦茶會感謝選舉幹部在競選期間的努力；他上午參加第4屆亞洲步道大會徒步嘉年華時，接受聯訪都被問到新北市府小內閣的議題。

侯友宜說，市府團隊這幾年非常努力用心、用力在做事，小內閣一定會微幅調整後重新再出發，才能不斷超越自己，隨環境改變讓做事能夠愈來愈好，展現新的氣勢。

至於是否延攬民間人才，侯友宜說，只要是人才都歡迎相互交流共好，只要願意為這塊土地奉獻犧牲，建構不斷超越的新北市，非常歡迎民間人才加入團隊。這段時間仍會多徵詢，以符合市民期待。市府相關人事大部分已穩定，將會適當時機向外界詳細報告。

媒體詢問，傳出有新北市府團隊被桃園市長當選人張善政、台北市長當選人蔣萬安團隊延攬，侯友宜說，共用與交流為趨勢，新北市是台灣的縮影，經多年努力，新北團隊有不錯的人才，不盡然在新北服務，只要願意為國家人民做事，可為國家所用更好。

媒體詢問，新北團隊被延攬，「是否代表勢力擴大」 侯友宜說，人才是國家的、不是新北市的，只要堅守崗位發揮長才為這塊土地更好，就是國家之福，國家才更有力量，這也是人才的本分。他現在是新北市的市長，會努力做好市政，還有許多建設要努力衝刺，應把握當下讓新北愈來愈好，才是他的職責。（編輯：方沛清）1111204

新北市長侯友宜（前右）4日下午在新莊區中港第一市民活動中心舉辦感恩茶會，感謝選民支持，以及選舉幹部在競選期間的努力。中央社記者王鴻國新北攝 111年12月4日