垃圾費隨袋徵收 基隆環保局委外評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）台北市、新北市垃圾處理費隨袋徵收行之有年，基隆市環境保護局10月委託顧問公司分析垃圾費隨袋徵收利弊，預計2023年11月報告出爐後邀專家商討，進一步評估可行性。

中國國民黨籍基隆市議員張淵翔3月在基隆市議會說，雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，但基隆不用專用垃圾袋，稽查人員明顯感受到鄰近基隆居民會帶垃圾到基隆丟，基隆垃圾量「岌岌可危」。

時代力量籍基隆市議員陳薇仲表示，環保局應研議垃圾費隨袋徵收，如果無法評估，至少發包政策評估標案，讓專業廠商評估；環保局長賴煥紘當時答詢說，正蒐集資料，研議推動可行性。

環保局今天表示，垃圾費隨袋徵收對民眾生活習性和財務支出會有重大改變，已委託專業顧問公司分析，待報告出爐會邀專家、學者研究後再進一步評估。

林姓市民告訴中央社記者，支持垃圾費隨袋徵收，有助於垃圾減量，促進推動垃圾分類，但實施前須加強宣導，降低執行時困擾和不必要的誤會。

戴姓市民說，支持使用者付費，希望基隆市政府能將獲得的經費用在環保，但執行前應有緩衝期，以便市民消化家中囤積的其他款式垃圾袋，專用垃圾袋材質也要耐用，不要一塞垃圾就破。（編輯：李明宗）1111206