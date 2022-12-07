台61銜接台15道路拓寬案 竹縣府17日辦說明會

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣政府今天表示，新豐鄉台61線與台15線銜接道路，因會車不易，規劃工程將此段路幅由6公尺拓寬至20公尺，17日將舉行地方說明會，廣納民意以納入後續細部調整。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣近年人口快速成長，許多重要道路已不敷使用，縣府推動十大交通建設以提升道路品質、改善壅塞，其中，在新豐鄉台61線與台15線銜接道路，會車不易，尖峰時段常壅塞，預計將此段路幅由6公尺拓寬至20公尺。

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縣府工務處長江良淵表示，此拓寬案目前已完成基本設計，也藉由辦理地方說明會，向民眾說明工程最新規畫配置及工作期程等，以聽取地方民意或相關建議，納入後續設計內容，盼符合在地需求；未來施工期間，朝以不影響當地車輛通行為主，盼降低民眾通勤影響。

江良淵說，說明會將在12月17日上午9時30分於新豐村社區活動中心舉辦，另於工務處臉書（Facebook）也同步線上直播。（編輯：陳仁華）1111207