「台中市民野餐日」將登場 行動圖書車進駐公園

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首屆「台中市民野餐日」將於11日在中央公園登場，當天將有5輛行動圖書車同步進駐，舉行豐富有趣的閱讀活動，台中市文化局歡迎民眾跟著行動圖書車一起到中央公園，一邊野餐，一邊享受幸福的閱讀時光。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月9日

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）首屆「台中市民野餐日」將於11日在中央公園登場，台中市立圖書館當天將出動5輛行動圖書車滿載上萬冊各類主題書籍，讓民眾可以在公園綠意中，享受一場閱讀派對。

台中市文化局長陳佳君今天發布新聞稿指出，台中市立圖書館7輛行動圖書車服務全市29區，主動深入社區和公共空間，跨域合作推廣閱讀，每年服務超過2000場。

配合首屆「台中市民野餐日」的舉行，陳佳君表示，將有5輛圖書車同步進駐中央公園，同時規劃豐富有趣的閱讀活動，歡迎民眾跟著行動圖書車一起到中央公園，在充滿綠意美景的大書房，一邊野餐，一邊享受幸福的閱讀時光。

中市圖指出，這次出動的5輛行動圖書車，將配合市民野餐日場地規劃，分布在中央公園的不同活動區域，民眾持借閱證、學生攜帶學生證，或下載市圖app、台中e指通，即可現場辦理借還書，而尚未辦理借閱證的民眾，當天也可攜帶身分證或戶口名簿現場申辦，立即享受到市民野餐日限定的閱讀小確幸。

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台中市立圖書館在活動當天也規劃多項活動，市圖總館「跑酷行動圖書車」配合野餐日主題辦理書展，借書送行動圖書車獨家書袋，鼓勵多借書與重複使用響應環保永續。

石岡圖書車推出「行動走讀打卡板」，民眾只要在書車上拍照打卡即送精美禮品；新社書車與在地小農合作，當日借閱送限量咖啡植栽；大里書車以「台中景點對對碰」遊戲，帶領民眾認識台中人文風景，另外全家便利商店也提供借書送限量茶葉蛋兌換券；大墩書車推出互動小遊戲讓民眾借閱也有小確幸。（編輯：黃世雅）1111209