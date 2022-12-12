謝國樑15日至基隆市府 向林右昌請益商討交接

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市長林右昌休假出國今天返國，基隆市長當選人謝國樑日前多次表達想當面向林右昌請益，謝國樑競選辦公室發言人余治明晚間表示，雙方將於15日中午在市府詳談交接細節。

余治明透過新聞稿指出，林右昌指派交接窗口市府參議楊桂杰於11月29日簡報時，謝國樑已當面告知希望能拜訪林右昌，向林右昌請益與商討交接，謝國樑11月30日與林右昌通話時，再次提出會面邀請，期盼能讓市政工作銜接順暢。

余治明說，市政工作交接攸關市民權益，雙方已初步取得會面共識，謝國樑將於15日中午約12時率領交接團隊前往基隆市政府拜會，並向林右昌請益，期盼讓交接工作順利進行，讓市政銜接能更加順暢。

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基隆市政府發言人游本明向中央社記者表示，林右昌與謝國樑將於15日中午在基隆市政府會面，至於相關議題，雙方見面後會進一步商討。

日前媒體報導，林右昌指派楊桂杰擔任交接小組召集人，但謝國樑團隊未透過楊桂杰安排，逕自到市府2局處，由副處長率科長簡介單位業務，引起外界議論。林右昌透過簡訊表示，不要亂了體制，謝國樑則說，難道「體制」是不接見他。（編輯：郭諭儒）1111212