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西門町廢屋化身遊客中心 預計112年3月啟用

2022/12/13 14:42
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（中央社記者陳怡璇台北13日電）位於台北市西門町漢中街45號的廢屋被占用十多年後，將成為提供旅遊諮詢、友善廁所及機動派出所的遊客中心，預計於112年3月啟用。

台北市長柯文哲今天出席「漢中街45號重建工程」竣工巡禮，他表示，漢中街45號原本長期被占用及年久失修，110年進行後續施工，將其改造為4層鋼骨結構搭配玻璃帷幕建物，打造成第一座提供旅遊諮詢、友善廁所及機動派出所的遊客中心，預計112年3月啟用。

柯文哲表示，捷運西門站是每日出入站人次第3名，也是國際觀光旅客列為台北必到之地，但沒有地方讓旅客上廁所以及稍作休息，希望未來這個空間啟用後提供更多便民服務。

柯文哲並說，啟用時間點有點可惜，因為錯過台灣燈會和農曆年，回去研究看看是否可以趕上這些大型活動。

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台北市觀光傳播局長劉奕霆指出，遊客中心的3、4樓可以當成共用辦公室或是出租給旅行社、咖啡廳等，看未來市府團隊的規劃；而公廁應該不會採收費制，會編列預算請清潔人員維護打掃。

漢中街45號空屋位於武昌街及漢中街交叉口，面積共約200坪，閒置已逾15年，原本屋頂坍塌、樓梯也爛得差不多，之前被幾名老榮民占用，騎樓則是被攤商用來賣衣服飾品等。後經地主國有財產署收回，並請武昌派出所定期巡邏，防止再有人占用。（編輯：李錫璋）1111213

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