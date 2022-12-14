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奇美醫院首辦關懷月 提撥千萬經費進偏鄉

2022/12/14 12:47（12/14 13:21 更新）
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奇美醫學中心14日舉行社會關懷月活動記者會，榮譽院長邱仲慶（左3）等人宣布提撥新台幣1000萬元經費投入偏鄉社區服務及援助弱勢病友家戶。中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月14日
奇美醫學中心14日舉行社會關懷月活動記者會，榮譽院長邱仲慶（左3）等人宣布提撥新台幣1000萬元經費投入偏鄉社區服務及援助弱勢病友家戶。中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月14日
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）奇美醫療體系今天宣布提撥新台幣1000萬元經費辦理年終社會關懷月活動，預計在台南各地辦理偏遠社區送暖等34場次活動，並針對弱勢病友或長照個案提供援助，預計5000人受惠。

奇美醫學中心榮譽院長邱仲慶今天在活動記者會致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生近3年來，社會上出現很多變化，不少民眾生活模式受影響，偏鄉慢性病友與弱勢族群受衝擊程度更明顯，目前疫情慢慢退燒，需要各界投入愛與關懷來修補疫情造成的各項差距。

邱仲慶表示，奇美醫療體系今年首次整合永康、柳營、佳里3個院區的醫療、護理、社福單位，提撥1000萬元經費辦理34場次關懷活動，除前進偏鄉社區提供病友團體輔導及健檢等服務，並準備棉被、營養品等生活物資送到弱勢病友或醫療資源較不足的長照個案家中，預計受惠民眾可達5000人。

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佳里奇美醫院院長周偉倪表示，佳里奇美醫院長期關懷濱海地區的低收入戶及弱勢邊緣家庭，發現疫情期間大多過得更辛苦，如果家戶中又有需要照護的慢性病友，家庭負擔更重，希望籍此次機會把資源盡量送到需要關心的人手上，讓大家都能過個好年。

邱仲慶表示，院方也希望這次投入的資源能發揮拋磚引玉效果，有更多愛與關懷的力量來讓社會更溫暖。（編輯：張雅淨）1111214

#邱仲慶
#奇美醫療體系
#佳里奇美醫院
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