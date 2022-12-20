麗寶樂園跨年夜 330秒煙火秀迎新年

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）迎接2023年，麗寶樂園渡假區舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，有熊仔、琳誼、原子少年團等藝人演出，還有摩天輪動畫秀，吸睛的330秒高密度環狀璀璨煙火秀，倒數迎新年。

麗寶樂園渡假區舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，今年邁入第7年，每年吸引許多遊客湧入遊樂園，早上玩樂園、逛OUTLET、開賽車、晚上跨年演唱會嗨翻天，和偶像一起倒數迎接新的一年。

麗寶樂園渡假區今天透過新聞稿指出，今年跨年演唱會卡司，邀請多名鍍「金」藝人，有金音獎最佳樂團的旺福樂團、金音獎奪下雙獎的熊仔，以及金鐘獎最佳戲劇主題曲琳誼等藝人，打造全台含「金」量最高的2023跨年演唱會。

跨年晚會由冠軍團「天王星」擔任壓軸演唱嘉賓，團員小孩現身合體演出，還有「水星-ＡcQUA源少年」及「木星」勁歌熱舞、熱力嗨唱。強大卡司陣容還有告五人、魏嘉瑩、郭芝吟、麋先生等多組藝人。

跨年夜還有天空之夢摩天輪動畫秀以及超級吸睛的330秒高密度「環狀璀璨煙火秀」。跨年夜隔天舉行元旦限定天空之夢摩天輪尋光之旅活動，民眾可在清晨搭乘2023年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，欣賞大台中山、海、市美景之上，第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒。（編輯：黃世雅）1111220