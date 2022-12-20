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滿足南科發展就學需求 台南小新國小擴建動土

2022/12/20 12:57
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市善化區小新國小蓮潭里校區「國小第二期暨增設國中新建工程」今天動土，完工後共有國小部36班、國中部24班、幼兒園2班，將可使南科園區附近地區學子就學更方便。

台南市長黃偉哲上午出席動土典禮致詞表示，南科園區發展快速，鄰近園區的善化南科特定區（L、M特區）及附近區域移入人口遽增，小新國小蓮潭里校區「國小第二期暨增設國中新建工程新建校舍」，便是因應南科發展與學生就學需求，並兼顧教育資源效益而極力推動的建設。

黃偉哲表示，希望校舍工程順利如期如質完工，方便學子們就近入學，新設立的學校也可有效帶動當地文教風氣與生活品質，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

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台南市教育局長鄭新輝表示，本次新建工程基地面積約2.18公頃，工程經費約新台幣5.74億元，新建校舍將智慧水電表、綠建築標章、太陽能系統、雨水貯留回收系統等納入規劃考量，並將環保永續精神融入校園建築，預計於民國114年完工。

小新國小校長謝慶皇表示，小新國小蓮潭里校區國小第二期暨增設國中新建工程完成後，國小部每年級6班共計36班，國中部每年級8班共計24班，幼兒園2班，未來將配合現有特色融入南科科技元素，規劃校內特色團隊，發展特色課程，符合12年國教多元展能、適性揚才目標。（編輯：張雅淨）1111220

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