和平島地質公園自然地景將公告 獲指定保護

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市「和平島地質公園自然地景價值評估報告草案」近日經審議會通過，園區內花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣，近期將成為指定保存標的獲得保護，市府現正辦理公告作業。

根據基隆市政府今天發布新聞稿，基隆市長林右昌說，市府已完成和平島地質公園自然地景價值評估案，後續將進行公告程序，和平島公園世界級的地質環境，將成為重要的自然資產，受到相關法令保護，花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣等地質景觀都會獲得保護。

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市府產業發展處指出，和平島地質公園經市府2年的努力，於19日召開的基隆市自然地景及自然紀念物審議會第2次會議，修正通過「和平島地質公園自然地景價值評估報告」，後續將依「陸域自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法」相關行政程序，辦理公告作業，並送中央主管機關備查。

產發處表示，和平島地質公園擁有大寮層野柳砂岩段的完整剖面，且有多樣性與可觸及的海蝕等具有美學價值的地景，未來核心區的花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣，都會成為指定保存標獲得保護。（編輯：陳清芳）1111221