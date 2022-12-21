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國民黨核定提名張清照、顏莉敏 參選中市正副議長

2022/12/21 15:50
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）第4屆台中市議員25日就職，當天將選出正副議長，國民黨台中市黨部今天宣布，黨中央已核定提名現任議長張清照、副議長顏莉敏參選正副議長。外界依議會席次評估，2人可望連任。

第4屆台中市議員共有65席，選舉結果國民黨囊括32席、民進黨24席、時代力量1席、台灣民眾黨1席、無黨籍7席。

國民黨台中市黨部今天召開「台中市第4屆議會黨籍議員當選人座談會」，由市黨部主任委員顏文正主持，會中宣布提名張清照與顏莉敏代表國民黨參選台中市議會正副議長。

顏文正在會中表示，提名張清照與顏莉敏代表國民黨參選台中市議會正副議長，這是經過市黨部徵詢全體黨籍議員後取得共識，並經中央黨部提名小組核定。大家對張清照及顏莉敏任內表現有目共睹，因此，在提名徵詢過程非常順利。

張清照及顏莉敏為現任正副議長，其中張清照與兄長前台中市議長張清堂屬原台中縣紅派，而顏莉敏是大甲鎮瀾宮董事長顏清標的女兒，派系為原中縣黑派。

至於民進黨這次則通過由資深議員曾朝榮、陳淑華代表參選正副議長，但外界認為，國民黨這次當選席次為32席，只要再獲得1席他黨議員支持，就取得過半數，預料張清照與顏莉敏可望順利連任。（編輯：卞金峰）1111221

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