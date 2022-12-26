北北基桃1280月票 侯友宜：和中央並肩作戰

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新北市長侯友宜（前中）26日針對北北基桃1280月票政策表示，這涉及實施的階段、方式及分配實施的態樣，不是一句話就可以解決，必須做好詳細規劃。中央社記者王鴻國攝 111年12月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市長侯友宜今天對1280交通月票一事表示，北北基桃的首長會溝通協調，他是支持1280月票，至於分階段如何實施，如何落實，要和中央一起並肩作戰。

桃園市長張善政昨天表示桃北北基1280月票政策「一定不會跳票」，侯友宜今天出席新北市70家日間照顧（公共托老）中心達標聯合開幕活動後接受媒體訪問時，對北北基桃1280月票政策表示支持。

侯友宜表示，過去就曾針對機場捷運路線希望跟桃園推1280的月票，當中有碰到一些困難，不過在選舉過程當中，大家又再度提出來，尤其提出來更低的1200月票，中央也是支持。

他表示，這涉及實施的階段、方式及分配實施的態樣，不是一句話就可以解決，必須要做好詳細的規劃「我是支持1280的月票」，至於分階段如何實施？如何落實？要和中央一起並肩作戰，讓人民能夠享有最大的福利，使用交通上更具方便性。。

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他表示，月票政策涉及經費，中央跟北北基桃要好好的詳細規劃，「我覺得這個事情是可以做，而且我們可以快速地把很多的方向釐清楚，實施的方式做好準備，我們就可以開始來做」。

他強調，北北基桃要共好並跟中央一起攜手合作，他已跟交通局、捷運局等相關單位，已經把所有實施的細節大概擬定好方向，待和北北基桃的首長再度溝通、協調，希望能把事情做好。（編輯：張銘坤）1111226