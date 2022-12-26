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蔣萬安首站走訪北市警局 力挺持續打擊犯罪

2022/12/26 18:45
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市長蔣萬安日前稱上任將積極走訪基層局處，他今天下午特地到首站台北市警察局視察治安、交通等警政工作，他指示，除持續強力打擊犯罪外，也要加強跨年活動防踩踏作為。

台北市警察局今晚透過新聞稿表示，蔣萬安日前表示上任後首先會積極走訪基層相關局處，一起攜手市府團隊努力解決問題，他今天下午第一站就到市警局視察治安、交通等各項警政工作，了解相關推動、執行情形，以及警方的需求和意見。

蔣萬安會中強調，針對市民深惡痛絕的「黑道暴力、聚眾鬥毆、詐欺與毒品犯罪」，請市警局持續強力執法、打擊犯罪；另外，警察在「台北隊」中擔任治安守護者角色，日以繼夜、全年無休，非常感謝警察同仁的付出，他會全力支持依法行政、嚴正執法，做警察同仁最堅實的後盾。

由於跨年活動將至，蔣萬安指出，今年的跨年活動、明年的春節假期和台灣燈會活動，市府團隊將秉持「戒慎恐懼、料敵從寬」態度，做好萬全準備，請市警局配合台北市交通局、消防局及觀傳局等單位密切合作，加強維安、交通疏導及防踩踏作為，以達零事故的目標。

蔣萬安表示，關於內湖地區交通疏導部分，請市警局配合交通局做好短中長期程規劃，近期先加派警力，提高見警率，落實路口淨空等強化執法作為，以緩解交通流量、提升交通服務。

市警局表示，將於現有良好基礎上再接再厲，締造更佳的治安成效，為市民打造安全宜居的幸福城市。（編輯：李亨山）1111226

#蔣萬安
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蔣萬安
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