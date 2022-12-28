年菜首選 台南美味即時料理包「舒肥甘露龍虎斑」

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）為協助在地養殖業者推廣漁產品、拓展多元銷售通路，台南市政府今天舉辦「台南好漁『斑』到家」漁產春節新品發表會，力推便利即時料理包「舒肥甘露龍虎斑」。

台南市長黃偉哲與議員蔡育輝、李宗翰等人出席，一同推廣在地石斑漁產，以及南市區漁會與奇美食品合作開發的新品「舒肥甘露龍虎斑」等多道美味魚料理，提供民眾年節餐宴魚料理美味新選擇。

黃偉哲表示，今年在各方努力下石斑銷售成績不錯，但要放眼未來、超前部署，持續開發更多石斑料理新品，拓展更多元通路，也讓更多消費者認識在地石斑料理美味多變，台南石斑品質優質絕對值得一嚐。

今天新品發表會，主推能吃到石斑鮮美肉質原味的「舒肥甘露龍虎斑」，便利即時料理包，加熱過後擺上蔥絲、辣椒絲，就是一道營養、美味又豐盛的年菜魚料理。

農業局表示，時序入冬，透過食補滋補養生，石斑鮮魚料理是富含營養好選擇，尤其是優質蛋白質及膠原蛋白更是豐富。農漁產業藉由不同產業的異業結合，加值台南在地漁產價值及拓展通路銷售面向，對於南市農漁業將是發展新氣象。

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依農業局數據，台南是全國石斑魚主要養殖產區之一，養殖面積約627公頃，年產量約4135公噸，產值約新台幣7.54億元，主要分布安南區、七股區、北門區，石斑魚盛產期以秋季到農曆年為主。

今夏受中國禁運影響，台南市農業局及行政院農委會漁業署推出多項推廣輔導措施，包括收購補貼、學校營養午餐供應石斑魚及加強國內行銷活動等，同時為推廣在地養殖魚種、輔導漁產品拓展多元銷售通路。（編輯：孫承武）1111228