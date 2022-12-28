元旦升旗 雲林縣府、莿桐鄉公所揪民眾迎新年

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雲林縣政府28日舉辦宣傳記者會，縣長張麗善宣布112年元旦將在斗南田徑場舉辦升旗活動，全程參與活動的民眾，離場前還可領取限量1000份的台灣之光時尚嘎嘰（台語）提袋。中央社記者姜宜菁攝 111年12月28日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林縣長張麗善今天宣布，元旦將在斗南田徑場舉辦升旗活動，安排民眾一起手持橙、藍色氣球排出YUNLIN字樣，幸福、和平迎接新年；莿桐鄉公所日前也已宣布元旦辦升旗結合健走、抽大獎。

雲林縣府今天舉辦宣傳記者會，張麗善、副縣長謝淑亞與斗南鎮長沈暉勛等人，邀請民眾一起到斗南參加新年度元旦升旗，以創意氣球排字、拿好康活動，一起迎接嶄新一年。

張麗善表示，縣府從民國109年與斗六市公所在環保運動公園、110年與虎尾鎮公所在公所前廣場合辦元旦升旗活動，111年於西螺大橋舉辦，明年元旦升旗活動則與斗南鎮公所合辦，移師至斗南田徑場舉行。

張麗善說，活動當天邀請雲林縣優秀青年代表蔡佩芙擔綱開場表演及國歌領唱，同時將請與會民眾手持代表「陽光幸福」、「希望和平」的橙色、藍色汽球，由工作人員引領排出YUNLIN字樣隊形，一起迎接新年。

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縣府指出，「112年雲林縣元旦升旗活動」當天上午6時起開放民眾入場，全程參與活動的民眾離場前，還可領取限量1000份的台灣之光時尚嘎嘰（台語）提袋，以提袋的袋（帶）諧音象徵為2023年「帶」（袋）來朝氣蓬勃新氣象。

除了縣府舉辦元旦升旗活動，莿桐鄉公所在元旦舉辦莿福桐樂旗步走活動，早上7時30分從莿桐公園出發，步行至到公所升旗，再折返回莿桐公園，路程2.6公里，全程參與可獲得雙肩包等紀念品，也可參加摸彩活動，最大獎有55吋液晶電視。（編輯：陳仁華）1111228