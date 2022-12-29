北市全齡化親善流廁車初登場 助不同族群跨年同樂

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）北市環保局今天表示，「全齡化親善流廁車」將於跨年首次登場，具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等5大友善設施，將停放市府路靠松壽路側，為市民如廁問題增添貼心。

環保局表示，許多爸媽想帶小寶寶或行動不便的長輩跨年，又怕如廁問題不好解決，而今年最新打造完成並獲得專利認證的「全齡化親善流廁車」可讓民眾有更便利無礙、貼心舒適的如廁體驗。

環保局說， 全齡化親善流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等5大友善設施，還增設照護床、感應式水龍頭及感應式垃圾桶、自動消毒系統等功能，兼顧了全齡化使用及防疫。

環保局表示，為讓民眾於跨年活動現場就近便利安心如廁，將出動8台大型乾淨明亮的流廁車，並比照防疫等級規格，全車皆加強防疫清潔與消毒，且提供應急生理用品，落實月經平權。

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另外，公廁巡查員也將加強巡查主辦單位設置的276個一般型流動廁所及24個無障礙流動廁所，讓民眾可以享有乾淨舒適的如廁空間。

環保局並說明，為鼓勵身障者於跨年晚會共襄盛舉，晚會設有「無障礙專區」（仁愛路上、基隆路口），除了全齡化親善流廁車，環保局2020跨年晚會起，即出動當時最新的「多功能親善流廁車」，3年來持續停放於「無障礙專區」，優先為身障朋友服務，內部配置跨性別獨立坐式廁間及小便斗廁間、子母馬桶、坐式馬桶並配置扶手、全套電動升降設備及小淨噴頭等多項友善配備。（編輯：張銘坤）1111229