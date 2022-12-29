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武陵農場驅猴隊成軍 元旦起加強宣導減少衝突

2022/12/29 14:09（12/29 15:21 更新）
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東勢林區管理處29日表示，武陵驅猴隊已正式成軍，112年元旦開始，於武陵地區全區巡護，同時向遊客進行宣導，減少人猴衝突發生。（東勢林區管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月29日
東勢林區管理處29日表示，武陵驅猴隊已正式成軍，112年元旦開始，於武陵地區全區巡護，同時向遊客進行宣導，減少人猴衝突發生。（東勢林區管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）武陵農場區域有獼猴出沒，還發生搶奪遊客食物事件，東勢林區管理處今天表示，武陵驅猴隊已正式成軍，從明年元旦起將於武陵地區全區巡護，並向遊客進行宣導以減少人猴衝突。

東勢林區管理處今天發布新聞稿指出，結合雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及台中市政府等機關，共同聘請驅猴專職人員，武陵驅猴隊正式成軍，明年元旦開始，於武陵地區全區巡護，同時向遊客進行宣導，減少人猴衝突發生。

武陵驅猴隊今天在武陵農場遊客中心前正式成軍，並安排專家學者為3名驅猴成員進行教育訓練，訓練內容包含熟悉猴群活動模式、獼猴驅離技巧、民眾宣導事項等，東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及保七大隊也派員至現場，為驅猴隊成員打氣鼓勵。

依據東勢林區管理處長期對武陵地區獼猴活動觀察結果，武陵地區獼猴習慣在日出後至上午11時，及日落前4小時活動，中午時段活動量較低，日落前半小時開始停滯過夜，經計算目前有8群猴群，主要以武陵賓館、桃花莊、茶莊、果園、露營區及武陵山莊等6處地點為活動熱區。

東勢林區管理處指出，依據研究結果規劃，驅猴隊在接受完整教育訓練後，自112年1月1日起，將於每天日出後半小時至上午11時，及日落前4小時，分上、下午等2時段進行武陵全區巡護工作，另外也針對6處猴群活動熱區，加強留意猴群活動狀況。

如有發生猴群接近人為活動頻繁區域，東勢林管處表示，將以負面制約方式驅離獼猴，同時也向遊客宣導不餵食獼猴，減少食物露白機會，如有發現違法餵食野生動物行為，將蒐證移請雪霸國家公園管理處依規定裁處，以有效降低獼猴長期以來造成的危害。（編輯：黃世雅）1111229

武陵農場區域有獼猴出沒，還發生搶奪遊客食物事件，依據東勢林區管理處長期對武陵地區獼猴活動觀察結果，發現猴群主要出現在武陵農場露營區等6處地點。（東勢林區管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月29日
武陵農場區域有獼猴出沒，還發生搶奪遊客食物事件，依據東勢林區管理處長期對武陵地區獼猴活動觀察結果，發現猴群主要出現在武陵農場露營區等6處地點。（東勢林區管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月29日
#東勢林區管理處
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