壽山動物園元旦連假不休園 搭56號公車還送小禮

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（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄壽山動物園試營運迄今已逾5萬人次到訪，園方表示，元旦連假正常開放，並規劃精彩活動。高雄市政府推出搭56號公車到園區刷乘車碼免費方案，還有機會獲得限量小禮物。

高雄市政府觀光局今天透過新聞稿表示，壽山動物園自試營運迄今已逾5萬人次到訪，元旦連假園區不休園、正常開放，並規劃樹德科技大學黑豹啦啦隊、祖韻文化樂舞團、街頭藝人等多項表演活動，讓小孩放電、大人充電，帶給大家不一樣的遊園體驗，但不開放現場購票，採門票預購制。

因動物園周邊停車空間有限，高市府建議民眾到高雄車站、捷運鹽埕埔站或輕軌文武聖殿站，搭乘56號公車，可直達園區大門口。並為降低對周邊區域的交通影響，2023年1月底前例假日維持行駛台鐵美術館站（行經台泥停車場）往返壽山動物園接駁車，百貨公司及中央公園往返動物園的接駁專車則功成身退。

此外，自即日起至2023年2月28日止，交通局推出刷乘車碼免費搭56公車優惠方案，再加碼推出期間限定快閃活動，於跨年元旦連假12月31日、1月1日及1月2日連3天至捷運鹽埕埔站搭56公車到動物園，小朋友有機會獲得限量驚喜小禮物。

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壽山動物園表示，採門票預購制，是為了提供動物適應人潮的緩衝措施，也是將人流及交通順暢做為優先任務，未來將視動物狀況逐步開放名額，造福更多喜愛動物的朋友。

壽山動物園將提升動物福祉做為首要任務，以硬體升級及人流管制逐步實現目標，也歡迎尚未購票的朋友於來訪一天前至ibon、kkday或壽山動物園官網預購門票後再蒞臨參訪，並多利用大眾運輸工具抵達動物園，在前往動物園的旅程中也能為生態保育盡一份心力。（編輯：謝雅竹）1111231