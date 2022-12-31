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台中跨年夜中央公園登場 盧秀燕預告將更省話

2022/12/31 11:42
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）2023閃耀台中跨年夜今天晚上7時將在水湳中央公園登場，多名知名歌手一路嗨唱到隔日凌晨1時，市長盧秀燕去年致詞僅12字祝福，她透露今年一定省話到底。

迎接2023年，台中市政府晚間7時在台中水湳中央公園舉辦「2023閃耀台中跨年夜」活動，多名歌手一路嗨唱到翌日凌晨1時。台中市新聞局發布新聞稿指出，長達6小時的跨年晚會，精彩卡司輪番上陣。

新聞局舉例，有迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、搖滾天團八三夭、「原子少年—水星」AcQUA源少年、「原子少年」人氣冠軍「天王星」、五堅情、Bii畢書盡、韓國創作才子Shaun等多名歌手。

新聞局指出，盧秀燕今年也會上台陪同大家一起跨年，去年的跨年活動，盧秀燕致詞僅說「2022幸福台中！新年快樂！」。盧秀燕透露今年一定「省話」到底，她會堅持原則，歌手和民眾才是主角，把時間留給大家。

新聞局說明，今年跨年晚會不禁止飲食，建議佩戴口罩，請發揮公德心，垃圾不落地，場內全面禁菸。（編輯：謝雅竹）1111231

#盧秀燕
#台中市新聞局
#台中水湳中央公園
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