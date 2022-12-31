合歡山緊急醫療站 醫護警駐點山區守護遊客健康

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合歡山區冬季遊客增，花蓮縣衛生局元旦起在松雪樓啟動高山緊急醫療站，週末、連假期間派駐1名醫師、2名護理師及救護車駕駛，提供即時性緊急治療。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月31日

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）合歡山區冬季遊客增，因應遊客緊急需求，花蓮縣衛生局元旦起在松雪樓設置假日高山緊急醫療站，由1名醫師及2名護理師駐點；警方今天起也啟動雪季勤務，加派人力支援山區勤務。

合歡山距離花蓮最近的急救責任醫院（國軍花蓮總醫院）車程需120分鐘，為提供病患即時照護，花蓮縣衛生局整合縣內北區4家醫院共同執行合歡山緊急醫療站，元旦起至2月28日輪值週末、連假、春節期間（小年夜、除夕除外），每梯次派駐為1名醫師、2名護理師及1名救護車駕駛。

花蓮縣衛生局指出，上合歡山的醫護人員不需另外接受高山特殊訓練，考量山區緊急救護需求，只開放急診人員上山，且人員皆要接受高級心臟血管救命術（ACLS）訓練，救護車駕駛需是緊急救護技術員（EMT）。

合歡山醫療站備有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器等設備，沒有醫護人員派駐期間，松雪樓工作人員可協助使用氧氣供給面罩，改善民眾不適症狀。

慈濟醫院急診部主任陳坤詮指出，人們位於海拔2500公尺以上，出現頭暈、頭痛、嘔吐等症狀，是身體因為低壓、低氧的高海拔環境而產生的生理變化，俗稱高山症。

陳坤詮指出，除了高山症常見症狀，也有跌倒傷口、傷風感冒或腸胃不適等狀況，有些嚴重急性高山症患者，一晚需要氧氣治療2、3次；也曾有心跳停止的病人，當時醫師一路幫病人心臟按摩急救到埔里，過程驚心動魄。

陳坤詮說，任何人都可能出現高海拔疾病，特別有心肺或呼吸道疾病是高風險族群，老人或小小孩適應能力不足，要注意低氣壓與低溫帶來的影響；若有疑慮，行前可以諮詢旅遊醫學門診，進行風險評估。

曾協助高山醫療站的門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪說，合歡山海拔3000多公尺，因交通方便容易抵達，遊客常因缺乏適應時間，出現疲累、喘、頭暈、頭痛、吃不下、想吐等症狀，建議可休息一下，避免劇烈活動，狀況都能有效改善。

此外，長年協助山區救援的還有新城警分局合歡山派出所員警，原本僅5名員警，今天起至明年2月28日啟動雪季勤務，每週末增加4警力支援，除了交通疏導、事故排除，遇到緊急醫療需求，常是警車充當救護車，協助與山下消防車接力送病患下山治療。（編輯：謝雅竹）1111231