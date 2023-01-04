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新北年前稽查大型賣場 盼市民安心採買好過年

2023/1/4 14:19
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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市政府工務局今天表示，隨著農曆春節即將到來，近期陸續針對56處大型賣場展開公安稽查，要求賣場的公共安全及防火避難設施等能確實落實，讓市民能安心採買迎新年。

工務局發布新聞稿指出，百貨商場、大賣場近來湧現大量人潮辦年貨，為了讓市民能在安全的環境安心採買，工務局自去年底就陸續對大型賣場展開公共安全稽查，截至昨天為止，全市56處大型賣場已完成53處賣場稽查，預計1月13日前整體稽查完畢。

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工務局說，已完成稽查的大型賣場，有3處涉有防火門無法閉合等公安缺失事項，工務局已依建築法規定裁罰，並要求場所皆已改善完成；規模較小的賣場，工務局依規定要求場所定期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，且以不定期稽查方式，加強消費環境安全。

工務局強調，在春節期間，各大賣場除提供市民完善的購物服務，也應隨時保持逃生動線暢通及手扶梯運作正常，平時應對於各項防火避難設備、昇降設備等加強維護，且切勿於逃生動線堆置雜物影響逃生，讓消費者在安全的環境安心採買。（編輯：卞金峰）1120104

#新北市政府工務局
#公安稽查
#大型賣場
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