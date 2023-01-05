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華爾街日報：中國清零鬆綁起因出口下滑與白紙運動震驚習近平
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盲人環台路跑為社福募年菜 花蓮家扶順利達標

2023/1/5 16:40
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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）「盲人環台為公益而跑」連續4年與花蓮家扶合作，為弱勢家庭募集年菜，視障跑者今天來到花蓮，捐出50套暖心年菜。花蓮家扶中心指出，今年募集順利達標，受助家庭都可溫暖過年。

擔任陪跑員的前台北市政府體育局長、國立體育大學教授李再立說，這次全程參與，上月24日從台北出發，每天固定跑42公里，剩餘路程搭車抵達，預計8日回到台北，16天預計將跑600多公里。

李再立說，視障跑者經驗豐富，陪跑員負責擔任他們的眼睛，介紹沿途景色、提醒路況等，因路程漫長，很多時候都變成「視障者帶跑」。

視障跑者吳春成分享，視障者受到社會很多人的關懷跟陪伴，看到別人有需求，他們也願意承擔責任，為公益募集的消息到台灣各地散播，把愛延續下去。

花蓮家扶中心主任施政延說，「盲人環台」為全台6個社福單位做年菜募集，花蓮家扶是其中一個受贈單位，截至今天已獲1850套年菜，順利達標。

施政延說，雖然年菜已經達標，不過年節後馬上就是開學季，家扶中心每年需發放新台幣900多萬元助學金，目前還有很大缺口，將會繼續努力募集。（編輯：謝雅竹）1120105

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