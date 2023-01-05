北市寒假防疫 加碼師生每人1劑快篩試劑

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）北市教育局今天表示，寒假期間校園防疫包含運動、吹奏樂器類課程外，應全程戴口罩、原則上不辦百人以上大活動等；國小至高中職師生及幼兒園教職員，每人加碼發1劑快篩。

台北市教育局新聞稿表示，為防範疫情升溫，宣布112年寒假期間調整部分防疫措施，包含入校須量體溫、用餐使用隔板，除運動、吹奏樂器類課程外，應全程佩戴口罩；各校原則不辦理100人以上的跨縣市或隔夜大型活動，若要辦，需由學校防疫小組召開會議審查防疫措施計畫。

教育局說，如寒假課程期間出現確診個案時，會由就讀學校對曾於2日內接觸的同班師生，或曾摘下口罩共同活動15分鐘以上的對象發放快篩試劑。

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此外，教育局說，北市府加碼於寒假開始前，發放國小至高中職編制內教職員工生及幼兒園教職員，每人1劑快篩試劑於寒假期間備用。

教育局指出，預計於11日再配發一批快篩試劑給各校，並提醒全市學校於應於寒假前完成口罩、酒精、環境消毒用品、快篩劑等防疫物資盤點整備、加強寒假期間校園場地開放環境消毒、宣導教職員工生依中央建議劑次完成疫苗接種等。（編輯：張銘坤）1120105