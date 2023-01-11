龍山寺板橋文化廣場15日舉行消災祈福法會

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）虎年歲末消災祈福法會15日將在龍山寺板橋文化廣場舉行，將由鶯歌滿願寺本願法師主持，作為COVID-19後疫情時代，心靈重新出發，講座也將分享長新冠症狀的調養。

寰宇絲路公司負責人張慰慈，今天透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已在全球肆虐3年，各國雖已陸續解封，但疫情已徹底改變以往生活樣貌；為迎接後疫情時代，滿願寺與龍山寺合作法會及講座等系列活動。

張慰慈說，系列活動以「強健自己、珍愛自己」為主題，講座包括由醫師分享身體結構的調理與保健、如何利用中醫食療改善各種長新冠症狀、心臟健康的常識與保養。

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新北市鶯歌區滿願寺住持本願法師說，與龍山寺板橋文化廣場合作，將帶領共修藥師經，進而在疫後幫助家人或朋友，一起重整身心與地球家園。虎年歲末祈福消災法會將於15日上午9時起舉行，歡迎雙北地區民眾報名。

台北市艋舺龍山寺表示，為推動淨化人心及社會教化志業，於板橋區文化路二段成立「板橋文化廣場」，提供各界推廣文化與心靈活動。（編輯：方沛清）1120111