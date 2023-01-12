金門衛生局老舊狹窄 陳福海允爭取優化環境

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）上任至今馬不停蹄走訪盤整縣內各單位的金門縣長陳福海，昨天視察縣衛生局業務時發現，辦公空間老舊狹窄，甚至出現壁癌、滲水情況，他承諾會儘早幫衛生局員工找一個新家。

金門縣衛生局發布新聞稿表示，陳福海昨天訪視衛生局各樓層時，發現部分樓層辦公環境相對壓迫擁擠，甚至有壁癌、滲水情況，當場指示幕僚與衛生局保持聯繫，列管改善。

陳福海表示，在這樣的環境下工作，長期下來對工作效率與員工健康勢必有所影響；他說，從政以來施政首重教育與醫療，除了要求相關單位先盤整公私有閒置空間能量，承諾會將衛生局新家作為施政排序優先的重點工作。

根據新聞稿，金門衛生局本部位於金湖鎮小太湖畔，使用面積約0.51公頃，辦公總樓地板面積2100平方公尺左，現有建築為2至3層樓的早期房舍，最久的建築使用到現在已達53年。

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衛生局代理局長李金治表示，衛生局目前有醫事科、健康促進科、疾病管制科、藥物食品檢驗科、長期照顧科和行政科共6個科，以及會計室、人事室等單位，人數達173人。

李金治補充說，金門比全國更早邁入高齡社會，因此近年來衛生局配合國家政策與在地需求，又增設了長期照顧科，現因辦公空間不足，全局百餘名員工要分局本部、中正路辦公廳、花崗石舊院區檢驗室3處工作，如果能整合到一個新處所服務，對於單位橫向聯繫與民眾洽公來說會便利許多。（編輯：陳仁華）1120112