北市112年電動機車 汰舊換新最高補助破2萬元

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市環保局表示，112年電動機車補助即日起開放申請，並加碼補助新台幣8000元，加上原有的金額及環保署與經濟部工業局的補助，汰購電動機車最高可獲2萬8800元。

環保局新聞稿指出，今年持續推動「電動機車補助計畫振興加碼專案」，即日起開放申請。凡台北市民於112年1月1日至112年12月31日期間換購或新購電動機車，除環保局原提供的補助外（汰購重型每輛9000元、新購重型每輛4000元），每輛再加碼補助8000元，若加上環保署與經濟部工業局補助，一般民眾汰購電動機車最高可補助2萬8800元；新購最高可補助1萬9000元。

環保局說，中低收入戶不論新購或是汰購，皆可額外再獲1萬元補助。民眾可上「台北市汰舊換新及新購電動機車線上申辦系統」或加入北市環保局官方Line查詢，名額有限，有意購買民眾要儘快。

環保局表示，110年2月公告3年電動機車補助計畫，為提振疫情後經濟，110年10月推出「電動熊讚 振興加碼」補助方案，不論汰購或新購，每輛都加碼補助8000元，增加買氣。

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環保局說，自公告起截至111年11月底止，累計新增電動機車達2萬4360輛，使北市電動機車占總機車數比例提升至8%，其中新售車輛中電動機車占比達25%，推動電動機車成效指標皆為全國第一。

在換電站方面，環保局指出，到111年11月已達291站，建置密度達1.07站/平方公里，為六都最方便，也提供電動機車「4免」優惠：免燃料稅、免牌照稅，北市電動機車數成長至13.5%前，停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆免費，公有充電站也可免費使用。（編輯：張銘坤）1120112