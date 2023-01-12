助推廣台東鳳梨釋迦 新北果菜公司3天銷近10噸

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台東鳳梨釋迦盛產，台東縣長饒慶鈴與國內外縣市合作行銷，其中新北果菜公司發起產地直送直銷活動，3天創下近10公噸銷售量，成果豐碩。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日

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（中央社記者張祈台東縣12日電）台東釋迦外銷中國受阻及疫情影響銷量受損，加上鳳梨釋迦進入盛產，台東縣長饒慶鈴與國內外縣市合作行銷，其中新北果菜公司發起產地直送直銷活動，3天創下近10公噸銷售量。

中國從民國110年9月禁止台灣釋迦輸入，台東9成以上鳳梨釋迦銷售中國，受創嚴重，至今仍未開放，這一季釋迦又進入盛產期。

饒慶鈴表示，感謝新北市長侯友宜實踐「台東生產．新北行銷」的產銷協議，讓市府團隊、新北果菜公司協助台東釋迦產銷，也派人到台東產地直接與農友接洽，其中新北果菜公司發起產地直送直銷活動，短短3天新北果菜公司就創下近10公噸銷量，成果豐碩。

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饒慶鈴說，為開拓鳳梨釋迦銷售管道，台東縣府分別與新北、嘉義、金門及台中等縣市首長聯手，媒合多個企業工會，並與舉重女神郭婞淳、防疫女神賈永婕等名人共同推廣「好釋+1，好事加起來」，為台東鳳梨釋迦打開行銷通路。

饒慶鈴指出，鳳梨釋迦口感Q彈綿密，推薦全民作為年節伴手禮，希望全國民眾1人1粒，一起接粒挺釋迦，春節把好「釋」帶回家。（編輯：黃世雅）1120112