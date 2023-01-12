富岡登船碼頭改善工程完工 人車分流更友善

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台東縣政府斥資在富岡登船碼頭進行改善工程，改善停車空間、人車分流動線等，提供友善的候船環境，12日完工啟用。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日

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（中央社記者張祈台東縣12日電）台東縣政府斥資新台幣1200萬元於富岡登船碼頭進行改善工程，改善停車空間、人車分流動線等，遊客不用再與漁民及車輛爭道，提供友善候船環境，今天完工啟用。

台東縣長饒慶鈴今天前往視察富岡改善工程，她說，富岡漁港是台東往返蘭嶼及綠島的交通門戶，往年春節期間一天約有6000人往返離島，過去登船碼頭因漁、商、貨使用者眾多，各自動線互為干擾，經專家學者會勘評估改善方案。

饒慶鈴指出，新設置動線區隔設施，重新規劃人、車道路及漁民卸貨區，遊客不用與客車及漁民爭道，針對老幼身障或行李較多乘客，提供博愛免費接駁服務，漁民也有專屬卸貨空間。

縣府說明，富岡候船室廁所也拆除重建，採光、排水、通風及使用者動線重新安排，增設親子友善設施；登船碼頭從階梯式登船改為緩坡無障礙友善設施，並改善標線、指標辨識不易等問題。

縣府指出，停車空間改善後，提供14格汽車停車格、4格卸貨專用及1格無障礙停車格。

另外，農業處已委託建築師重新規劃裝修遊客候船大廳座位數及室內候船品質，工程預估今年完成。（編輯：陳仁華）1120112