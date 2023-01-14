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花蓮秀林鄉第3波振興禮金 普發2000元逾萬人受惠

2023/1/14 11:57（1/14 12:36 更新）
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花蓮縣秀林鄉公所14日起發放第3波COVID-19振興消費禮金，每人新台幣2000元，逾萬人受惠。中央社記者張祈攝 112年1月14日
花蓮縣秀林鄉公所14日起發放第3波COVID-19振興消費禮金，每人新台幣2000元，逾萬人受惠。中央社記者張祈攝 112年1月14日
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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮縣秀林鄉公所今天起發放第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）振興消費禮金，每人新台幣2000元，逾萬人受惠。正值農曆春節年前夕，不少民眾表示，正好可用來辦年貨。

花蓮縣秀林鄉內共9村，鄉公所自今天上午9時起分15個地點同步發放振興消費禮金，秀林鄉長王玫瑰前往水源村關心發放狀況。

民眾拿著振興消費禮金後，直呼「謝謝公所的紅包」。

薛姓鄉民說，從事長照工作，去年因COVID-19疫情導致很多個案都暫停服務，曾月收入不到1萬元，經濟受很大影響，公所發放現金都用在補貼生活開銷，這次打算用來採買年貨。

銅門村王姓婦人表示，家有5個小孩，振興消費禮金部分將留用購買開學用品，部分用於購買新衣服，可以減輕不少負擔。

王玫瑰指出，鄉民多以臨時工為主，COVID-19疫情期間工作停擺經濟陷入困難，公所僱用百餘名工作受影響的鄉民擔任「防疫檢測站僱工」，針對生活困頓家庭也給予防疫及生活物資等紓困措施。

秀林鄉分別在2020年9月發放2000元、2022年1月發放3000元及這次的2000元振興消費禮金，每人累積7000元。王玫瑰說，經鄉民代表及民眾反映，希望發放振興消費禮金，經費來源是產業回饋金結餘。

王玫瑰表示，這次發放人數約1萬6000餘人，總經費3300餘萬元，未來若再有類似COVID-19疫情等狀況，可能再有現金禮金的方式。

秀林鄉公所提醒，今天無法領取的民眾，16日至18日每天上午9時至下午4時可到秀林多功能集會所領取；19日至5月1日到秀林鄉圖書館一樓領取，務必於5月1日前領取，逾時將不補發。（編輯：戴光育）1120114

花蓮縣秀林鄉公所14日起發放第3波COVID-19振興消費禮金，每人新台幣2000元，總經費3300餘萬元來源為產業回饋金結餘。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年1月14日
花蓮縣秀林鄉公所14日起發放第3波COVID-19振興消費禮金，每人新台幣2000元，總經費3300餘萬元來源為產業回饋金結餘。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年1月14日
#王玫瑰
#秀林鄉
#COVID-19疫情
王玫瑰
花蓮秀林鄉將發第3波振興禮金 每人2000元
COVID-19疫情
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