更多編輯台推薦新聞：
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
運動

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東金門都在拔蘿蔔 迎春節盼搶好彩頭

2023/1/14 14:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城、黃慧敏台東縣14日電）台東縱谷春節前盛事–關山鎮千人拔蘿蔔今天登場，許多父母帶小孩體驗，嘴巴還哼「拔蘿蔔」兒歌。另外，金門縣金湖國小學童親子化身一日農夫，協力採蘿蔔學習感恩。

台東縣關山鎮公所表示，鼓勵農民利用冬天二期稻米收割後種植油菜花或灑種子種蘿蔔，一方面做綠肥用，還可免費讓民眾採收食用，同時提振觀光增加農產品附加價值，為近年台東開春最受歡迎的農村活動。採收活動今天上午9時舉行，湧入約2000人。

開拔前，關山鎮公所特別安排歌舞表演，但民眾關心主持人何時喊「開始」，拿著袋子圍繞在農田旁，多次突破封鎖線，遭工作人員阻止。當主持人倒數5秒後，人群湧入農田，低頭就拔，比台東中央市場還熱鬧。

「拔蘿蔔、拔蘿蔔、嘿呦、嘿呦拔蘿蔔」，1名媽媽教3歲女兒如何拔，口中邊哼著「拔蘿蔔」兒歌，小女孩已經使勁拉，但還是拔不動，最後在爸爸的幫忙下才拉出蘿蔔。

82歲陳姓阿嬤拔了2袋，她說，每年都來拔免費蘿蔔，醃漬後等春節親友返鄉時分送給大家。

莊姓男子拔了一大袋，他表示，要留到過年讓老婆做蘿蔔糕。半小時後有人扛1袋，有人扛2袋從田裡走出來，雖然滿頭大汗，但都很開心。

關山鎮長彭成豐接受中央社記者訪問時指出，今年的金筊品種蘿蔔在關山鎮公所僱請專人用心培栽下，條條長得白白胖胖。主辦單位還在上萬條的蘿蔔中，藏有100張「農產品消費券」。

他說，關山千人拔蘿蔔迄今已邁入第12年，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌。金茭蘿蔔的外型迷你可愛，肉質細嫩、口感好、甜度高，適合醃製蘿蔔乾。關山蘿蔔銀行存有數10年的老菜脯，是關山特有的黑金產業。

另外，200多名金門縣金湖鎮金湖國小親子今天化身一日農夫，體驗務農趣；學童與父母同心協力採收白蘿蔔，校方期盼藉由活動讓小朋友體驗揮汗勞動後的收穫甘甜滋味，學習感恩惜福。

活動中，並選拔5名採收單顆重達3公斤以上的蘿蔔王。金湖國小指出，感謝地方企業為孩子的付出，也肯定親師生熱情參與，一起完成這件有意義活動。（編輯：戴光育）1120114

#關山
#台東縣關山鎮公所
#台東縣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族