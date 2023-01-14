台東金門都在拔蘿蔔 迎春節盼搶好彩頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城、黃慧敏台東縣14日電）台東縱谷春節前盛事–關山鎮千人拔蘿蔔今天登場，許多父母帶小孩體驗，嘴巴還哼「拔蘿蔔」兒歌。另外，金門縣金湖國小學童親子化身一日農夫，協力採蘿蔔學習感恩。

台東縣關山鎮公所表示，鼓勵農民利用冬天二期稻米收割後種植油菜花或灑種子種蘿蔔，一方面做綠肥用，還可免費讓民眾採收食用，同時提振觀光增加農產品附加價值，為近年台東開春最受歡迎的農村活動。採收活動今天上午9時舉行，湧入約2000人。

開拔前，關山鎮公所特別安排歌舞表演，但民眾關心主持人何時喊「開始」，拿著袋子圍繞在農田旁，多次突破封鎖線，遭工作人員阻止。當主持人倒數5秒後，人群湧入農田，低頭就拔，比台東中央市場還熱鬧。

「拔蘿蔔、拔蘿蔔、嘿呦、嘿呦拔蘿蔔」，1名媽媽教3歲女兒如何拔，口中邊哼著「拔蘿蔔」兒歌，小女孩已經使勁拉，但還是拔不動，最後在爸爸的幫忙下才拉出蘿蔔。

82歲陳姓阿嬤拔了2袋，她說，每年都來拔免費蘿蔔，醃漬後等春節親友返鄉時分送給大家。

莊姓男子拔了一大袋，他表示，要留到過年讓老婆做蘿蔔糕。半小時後有人扛1袋，有人扛2袋從田裡走出來，雖然滿頭大汗，但都很開心。

關山鎮長彭成豐接受中央社記者訪問時指出，今年的金筊品種蘿蔔在關山鎮公所僱請專人用心培栽下，條條長得白白胖胖。主辦單位還在上萬條的蘿蔔中，藏有100張「農產品消費券」。

他說，關山千人拔蘿蔔迄今已邁入第12年，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌。金茭蘿蔔的外型迷你可愛，肉質細嫩、口感好、甜度高，適合醃製蘿蔔乾。關山蘿蔔銀行存有數10年的老菜脯，是關山特有的黑金產業。

另外，200多名金門縣金湖鎮金湖國小親子今天化身一日農夫，體驗務農趣；學童與父母同心協力採收白蘿蔔，校方期盼藉由活動讓小朋友體驗揮汗勞動後的收穫甘甜滋味，學習感恩惜福。

活動中，並選拔5名採收單顆重達3公斤以上的蘿蔔王。金湖國小指出，感謝地方企業為孩子的付出，也肯定親師生熱情參與，一起完成這件有意義活動。（編輯：戴光育）1120114