兼顧環保與信仰 高雄2座紙錢專用爐正式啟用

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高雄市政府為維護空氣品質並兼顧民間信仰，減少因露天焚燒紙錢造成空氣污染，17日宣布啟用2座可移動式紙錢專用環保金爐，並為兩座金爐取名為「平安」、「如意」，分別位於南區資源回收廠及仁武垃圾焚化廠，祈願高雄事事平安如意。（高雄市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）為減少因露天焚燒紙錢造成空氣污染，高雄市政府今天啟用2座可移動式紙錢專用環保金爐，有空氣污染防制設備，且廢熱可回收再利用，供爐區內簡易設備發電，兼顧環保與民俗信仰需求。

高雄市政府為維護空氣品質並兼顧民間信仰，減少因露天焚燒紙錢造成空氣污染，今天宣布啟用2座可移動式紙錢專用環保金爐，並為2座金爐取名為「平安」、「如意」，分別位於南區資源回收廠及仁武垃圾焚化廠，祈願高雄事事平安如意。

高雄市環保局今天新聞稿表示，每座金爐每年可焚燒處理1100公噸紙錢，年度總處理量能達2200公噸紙錢，足以負荷高雄市平日金紙、農曆春節、清明節及中元節3大節日金紙量。

環保局指出，且經防制設備處理後，2座金爐年空污總排放量（含粒狀污染物、氮氧化物、硫氧化物及一氧化碳），比較未經空污淨化處理的9.36公噸，可大幅降為1.02公噸。

高雄市環保局長張瑞琿說，「平安」及「如意」金爐，除以仿貨櫃型式的可移動式設計，增加處理機動性，其空氣污染防制設備後端設置旋風集塵器搭配耐高溫陶瓷濾管設計，使污染排放降低具高成效。

此外，金爐產生的廢熱還可回收再利用，供爐區內簡易設備發電，這些設計結合足以獨領全國金爐淨化空氣及環保節能成效。爐區範圍內相關消防設施、24小時監視系統、24小時熱感應顯像溫度監測等也規畫完善，落實工安要求。

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環保局表示，市府多年來積極推動以功代金、線上祭拜及紙錢集中焚燒等方式供市民信仰儀式選擇，如今再以具「移動式設計」、「耐高溫空污防制設備降低排放」及「廢熱回收利用」等3大功能的創新環保金爐，兼顧環保與民俗信仰需求。

張瑞琿表示，淨零碳排是全球環境趨勢，期許市民能踴躍響應環保局改善環境品質的政策，共同守護高雄美好環境。（編輯：黃世雅）1120117