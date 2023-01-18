澎湖國際廣場打造魟魚海鳥遨遊意象 走春過好年

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「澎湖國際燈光藝術節」將在馬公第三漁港國際廣場持續展至2月28日，迎接農曆新年到來，增設「遨遊飛翔」意象，讓園區宛若一座海島樂園。中央社 112年1月18日

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（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣政府為增添春節喜氣，趕在年節前在第三漁港國際廣場園區增設「遨遊飛翔」的魟魚、海鳥及錦鯉等意象，讓園區宛若一座海島樂園，愈夜愈美麗，春節走春過好年。

澎湖縣政府旅遊處表示，佔地近5公頃的馬公第三漁港國際廣場，在民國109年完工後，去年10月依園區的地形與園藝規劃，設置有「海島星空」、「漂浮光廊」、「夢幻海洋」、「點點波光」、「蒲公英花丘」等地景藝術光環境，其中「澎湖國際燈光藝術節」活動的「嶼光共舞」，讓整個國際廣場變得繽紛亮麗。

旅遊處表示，「澎湖國際燈光藝術節」自去年10月推出至今年2月28日止，展期長達近5個月，除了「舞躍銀波」的律動海豚、美麗的海中「珊瑚之心」與「菊島花開」的天人菊等多彩燈光外，萬聖節、耶誕節等節慶也都推出萬聖裝扮與變裝及耶誕樹等；喜迎即將到來的春節連假，再增設「遨遊飛翔」的魟魚、海鳥及錦鯉等回家過年的意象燈光，天空步道迴廊柱也裝置喜慶色系，讓園區更多元美麗，有如一座海島樂園。

旅遊處指出，第三漁港國際廣場除了有多元燈光意象展出外，27和28日天還將有街頭藝人現場演出，為年節增添喜樂氣氛。（編輯：陳仁華）1120118

「澎湖國際燈光藝術節」將在馬公第三漁港國際廣場展至2月28日，為迎接農曆新年到來，增設「遨遊飛翔」意象，讓園區宛若一座海島樂園，並透過燈光照亮7隻魟魚，祝福大家新年如魚得水。中央社 112年1月18日

馬公第三漁港國際廣場2022年10月依園區地形與園藝規劃，設置「海島星空」、「漂浮光廊」、「夢幻海洋」、「點點波光」、「蒲公英花丘」等地景藝術光環境，其中「澎湖國際燈光藝術節」活動的「嶼光共舞」，更讓整個國際廣場變得繽紛亮麗。（澎湖縣政府提供）中央社 112年1月18日